Новый генсек ОПЕК может быть избран уже сегодня

3 янв. 10:00

В понедельник, 3 января, состоится специальное заседание министров стран ОПЕК, где будет обсуждаться кандидатура нового генерального секретаря организации.

В повестке заседания сказано, что встреча носит специальный характер. Единственный вопрос в ней - назначение нового генерального секретаря. Как отметил источник, единственной кандидатурой на данный пост пока является представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, возглавлявший делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год.

Напомним, срок полномочий действующего генерального секретаря ОПЕК Мохаммед Баркиндо истекает в августе 2022 года. Он занимает пост главы организации с лета 2016 года.