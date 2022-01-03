Байден и Зеленский поговорили о предстоящих переговорах с Россией по безопасности

3 янв. 5:25

В воскресенье, 2 января, состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которых обсудили предстоящие контакты между США и Россией по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Главы государств выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога между Россией и США по стратегической стабильности, а затем продолжатся в НАТО через Совет Россия – НАТО и в ОБСЕ.

В Белом доме рассказали, что Байден отметил приверженность США и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вашего участия. Американский лидер также подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и "ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае российского вторжения на Украину".

Помимо этого, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.