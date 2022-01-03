Глава Пентагона заразился коронавирусом

3 янв. 8:34

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пентагона.

"Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат", - отметил Остин.

По его словам, на данный момент у него "легкие симптомы" заболевания COVID-19, он следует рекомендациям врача, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В США выявлены 55 069 347 случаев заражения.