Обзор СМИ Кавказа 24 декабря - 2 января

В республиках СКФО отметили Новый год.

Газета "Сердало" пишет, что герои старинных ингушских сказок, ожившие стараниями актеров Театра юного зрителя, Цаген, Вампал, Вочаби и другие встречали на перроне железнодорожной станции Назрань Поезд Деда Мороза. Вместе со сказочными героями пришли маленькие жители Ингушетии. Дед Мороз, прибывший в Ингушетию прямиком из Великого Устюга привез детям подарки и хорошее настроение, а помогавшие ему Снегурочка и Снежинка добавили праздничной встрече задора. У всех желающих была возможность сфотографироваться с Дедом Морозом, посетить в его передвижной резиденции фото-купе, а также вагон-ресторан, где можно было согреться горячим чаем. Конкурсы, хороводы, состязания и викторины увлекли всех участников праздника.

В "Русском доме" столицы Южной Осетии Цхинвале, при поддержке Россотрудничества, прошел Новогодний вечер для детей соотечественников, куда пригласили детей из обществ Союз российских граждан и "Россы". Руководитель Союза российских граждан в Южной Осетии Наталья Жуйкова рассказала "Sputnik-Южная Осетия", что мероприятие проводится впервые. В будущем его сделают ежегодным.

Более 1300 подарков от главы КБР Казбека Кокова получили врачи госпиталей особо опасных инфекций республики. Новогодние наборы получили сотрудники госпиталей на базе двух городских больниц столицы республики, Центральных районных больниц Урванского района, и Прохладного и Прохладненского района, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

Волонтеры североосетинского регионального клуба акции #МыВместе организовали для ребят из многодетных семей сказочные представления и подарки. Пушистыми елками добровольцы порадовали медперсонал республиканских больниц и социальных учреждений, а маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) привезли сладости и развивающие игры. Об этом сообщает газета "Северная Осетия". Объединившись, представители Народного фронта, партии "Единая Россия", Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района во Владикавказе, Российского движения школьников, региональной команды "Молодежки ОНФ", Российского детского фонда, Республиканского противотуберкулезного диспансера, регионального отделения "Ингосстрах", ресурсного центра "Доброволец Кавказа", благотворительного фонда "Быть добру", а также волонтеры-медики и "Волонтеры Победы" в преддверии Нового года провели ряд мероприятий в социальных и медицинских учреждениях. "Мы постарались создать праздничное настроение для медиков, работающих в "красных зонах". Многие из них вынуждены встречать праздник на рабочем месте. И новогодние елки добавят ярких красок в их трудовые будни. Атмосфера праздника поможет и больным скорее выздороветь", – отметил участник акции #МыВместе, руководитель волонтерского центра "Единой России" Марат Едзоев.

Для детей из малоимущих семей совместно с артистами Северо-Осетинского государственного драматического театра участники акции #МыВместе подарили сказки "Кот в сапогах" и "Бременские музыканты", а также угостили малышей сладкими подарками. "Спектакль на родном языке смогли посмотреть 900 ребятишек из малообеспеченных семей. Они пришли вместе с родителями, получился добрый семейный праздник", – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта, руководитель центра социального обслуживания населения Иристонского района Альбина Дзоблаева.

Не остались без внимания волонтерского клуба и пациенты туберкулезного и онкологического отделений Детской республиканской клинической больницы. "Тяжело встречать самый любимый праздник в больничных стенах, особенно детишкам, поэтому привезли ребятам настольные игры, альбомы, раскраски и карандаши. Пусть лечение у них пройдет весело и с пользой", – поделился участник акции #МыВместе, руководитель регионального отделения Российского детского фонда Денис Федорович.

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В Дербенте реализуется федеральная программа "Умный город", направленная на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных комфортных условий для жизни горожан и гостей города. Она подразумевает широкое внедрение передовых технологий и материалов в городскую и коммунальную инфраструктуру и строительство, использование современных архитектурных решений, а цифровизация городского хозяйства позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, предоставляет людям новые сервисы и возможности. Система автоматически распределяет поступающие от жителей вопросы и проблемы по сферам ответственности: связывает между собой разные городские организации, ставит задачи исполнителям, информирует об этом руководителей, осуществляет мониторинг сроков и обратную связь с заявителем, фиксирует последовательность событий. Платформа может выступать в качестве информационного ресурса и облегчает такие повседневные действия, как запись к врачу, заказ билетов и т.п. В партнерстве с муниципалитетами в управление городом вовлекаются и жители, и бизнес-сообщество. Немаловажно, что проект может быть использован и для удобства туристов, например, в части онлайн-бронирования отелей, предоставления информации по объектам, находящимся под охраной ЮНЕСКО, о городских парковках, а также по вопросам безопасности дорожного движения, информирует газета "Дагестанская правда".

С 2016 года в городе стали использовать возможности цифровых технологий. Наведя камеру смартфона на табличку, висящую на стенах городских исторических достопримечательностей, можно узнать всё об этом объекте. Было разработано для туристов и мобильное приложение; с его помощью гости могут отправиться в путешествие по городу, предварительно выбрав свой маршрут и темп прогулки. Увлекательные рассказы аудиогида помогают лучше понять культуру и изучить историю древнего города. Благодаря GPS-привязке голос, повествующий о Дербенте, включается автоматически при приближении к той или иной достопримечательности, а встроенные карты позволяют не заблудиться.

Сейчас создан ситуационный центр в ГО ЧС, куда сходятся видеоизображения со всех камер, и "умные" светофоры. Город покрыт сетями 4G. Для удобства пассажиров общественного транспорта городские магистрали обустроены "умными" остановками. Они выполнены в полном соответствии с дизайн-кодом Дербента. "При производстве остановок использованы экологичные современные материалы: термостабилизированная древесина, травмобезопасное стекло. Они оснащены различными системами, направленными на комфортное и безопасное ожидание общественного транспорта", – рассказал архитектор управления архитектуры и градостроительства администрации города Алик Гусейнов. В них реализованы следующие функции: кнопки вызова "112", зарядка мобильных устройств, система интеллектуального видеонаблюдения, климатическая система для обогрева зимой и кондиционирования летом и бесплатный доступ к сети Интернет. Для безопасности граждан и самих павильонов реализована система диспетчеризации и сигнализации, что позволяет автоматизировать все функции остановок, а также определять техническое состояние и наличие актов вандализма, которые будут автоматически фиксироваться и передаваться в органы правопорядка. Все эти новшества стали частью продолжающейся масштабной реконструкции города, начатой с момента подготовки к 2000-летнему юбилею города.

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В Карачаево-Черкесии в ушедшем году досрочно завершена республиканская программа по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2025 годы, пишут местная газета "День республики" и РИА "Карачаево-Черкесия". Республика стала одним из первых регионов в РФ, реализовавшим программу переселения из аварийного жилья досрочно. В рамках программы расселено 2805,6 кв. метров аварийного жилищного фонда, с расселением 172 человек из 7 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Ранее подобные программы осуществлялись в 2011-2013 и в 2014-2017 годах. В целом за последние 10 лет более двух тысяч жителей КЧР были переселены из аварийного жилищного фонда. В 2022 году республика приступит к реализации новой программы по расселения граждан из аварийного жилья.

По информации пресс-службы главы и правительства КЧР, сейчас в реестр аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2021 года, включено 11 многоквартирных домов общей площадью 3287,8 кв. метров, расселение которых планируется начать в 2022 году. Издание также сообщает, что в канун Нового года во Дворце культуры Черкесска состоялась третья церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. На этот раз участки под индивидуальное жилищное строительство в юго-восточной части республиканского центра получили 112 многодетных семей города, всего в 2021 году их получили 255 семей. В целом же с 2012 года в Черкесске земельные участки под ИЖС выделены более 700 многодетным семьям. Предоставление бесплатных участков многодетным семьям в рамках Закона КЧР "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей на территории Карачаево-Черкесской Республики" будет продолжено. Для этого в Черкесске регулярно проводится инвентаризация земель.

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В Сухуме накануне Нового года были большие опасения, что из-за больших нагрузок на электрические сети в связи с приготовлениями к празднику энергосистема города не выдержит. Проблема нехватки электроэнергии остается острой для республики, единственным источником является Ингури ГЭС, эксплуатируемая совместно с Грузией. В качестве вспомогательной меры, периодически осуществляются перетоки энергии из российской сети. Местные сетевики часто прибегают к веерным отключениям, пишет AbkhazInform.

В интервью Абхазскому телевидению директор Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия обратился к абонентам с просьбой экономить электроэнергию, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. "Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Бывает, что нам приходится переводить подстанции, или целые районы, с одного питания на другое... Подстанции, на которых был проведён капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы, – они у нас сегодня плавятся, они горят. В день происходят по два, по три возгорания, на которые мы должны реагировать и исправлять ситуацию", – поделился Джинджолия.

Он также попросил тех, у кого стоит оборудование для добычи криптовалюты, отключить его хотя бы в предновогодние дни. "Хочу обратиться к тем людям – если есть какая-то толика совести, дайте людям встретить Новый год, отключите эти машинки, дайте людям хотя бы подготовиться к Новому году, и дайте нам тоже спокойно войти в новый год" – сказал директор СУЭС. Он добавил, что, по сведениям, большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах, у многих по 2-3 аппарата. Суммарно это наносит большой урон энергосистеме. Если не будет встречного понимания со стороны абонентов, населения города, то новый год люди могут остаться без света. К счастью, как сообщил "Спутник-Абхазия" со ссылкой на МЧС, празднования прошли без каких-либо эксцессов. Центральная площадь города была красиво оформлена. У главной елки страны было весело и многолюдно.

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Газета "Северная Осетия" сообщает, что в предновогодние дни в Национальном музее РСО-А открылась выставка "Елки без иголки". Главная ее цель – привлечение внимания к проблеме вырубки лесов. Создавая альтернативу живым елям, молодые художники и дизайнеры помогают сохранять лес и дают возможность гостям выставки внести свой вклад в спасение природы края. На выставке представлены работы студентов Владикавказского художественного училища и архитектурного факультета СКГМИ. В конструкциях воплощены самые разные идеи и задумки.

Проект реализуется с 2008 года. В этом году он имеет и благотворительную направленность, говорится на сайте "Алания ТВ". Все дизайнерские елки, а их около 40, выставлены на продажу. В аукционе приняли участие также и предприниматели республики. Посетители выставки также смогли приобрести понравившуюся лесную красавицу, тем самым оказав помощь детям. В рамках проекта была оказана помощь подопечным благотворительного фонда "Быть добру", которые нуждаются в лечении. Идея создания проекта принадлежит Национальному музею. Совместно с Владикавказским художественным училищем им. А. Джанаева и кафедрой архитектуры и дизайна СКГМИ ее проводят с традиционно в конце года и посвящают определенной теме. В этом году она проходит под названием "Елка 2022: и в шутку, и всерьез. Ни слова про COVID". Выставка продлится до 10 января.