Ушла из жизни заслуженная артистка России Недда Аязян

2 янв. 21:55

Заслуженная артистка России, пианистка и педагог Недда Аязян скончалась сегодня на 82-м году жизни в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского музыкального училища им. Л. В Собинова. Аязян преподавала у училище более 50 лет.

"2 января после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни Недда Израилевна Аязян, заслуженная артистка РФ, преподаватель училища - замечательный музыкант, исключительная по своему таланту пианистка", - говорится в сообщении.

Недда Аязян на протяжении 40 лет была солисткой Ярославской филармонии, воспитала не одно поколение учеников. В 1993 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России, а год спустя она была удостоена областной премии имени Собинова за концертные программы из произведений Баха, Моцарта, Шопена, Рахманинова, Гершвина. В 1997 ей присудили вторую Собиновскую премию за цикл концертов для детей "Беседы у рояля".

Прощание с Неддой Аязян пройдет 4 января в 11:30 в Леонтьевской церкви.