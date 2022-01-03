Единый ски-пасс, объединяющий несколько курортов, заработал на курортах Сочи, информирует пресс-служба мэрии города.
Уточняется, что ски-пасс объединит объекты "Роза Хутор", Горно-туристического центра «Газпром» и Красной Поляны. Общая протяженность его трасс в Сочи превысит 170 км, что выведет курорт на уровень ведущих европейских курортов.
"Между нижними станциями канатных дорог трех курортов курсирует бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса", - сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.
На курортах Сочи начал действовать единый ски-пасс
Единый ски-пасс, объединяющий несколько курортов, заработал на курортах Сочи, информирует пресс-служба мэрии города.
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