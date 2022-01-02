Число пострадавших в аварии в Рязанской области выросло до 22 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до 22 человек, информирует Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель. Всего в салоне находились 49 пассажиров.
"Последние данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Скопинском районе: травмы различной степени тяжести получили 22 человека", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авария произошла сегодня утром: рейсовый автобус Москва-Астрахань въехал в опору железнодорожного моста.
По факту открыты уголовные дела. Правоохранители не исключают, что водитель мог уснуть за рулем.