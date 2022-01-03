Публикуем самые яркие снимки месяца
Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в декабре
Национальный вечер "Азербайджанские ковры на берегу Caspian" в Москве
Улица Москвы после сильного снегопада
Творческий вечер, посвященный юбилею открытия Азербайджанского культурного центра "10 лет вместе", в Библиотеке иностранной литературы в Москве
Дед Мороз и Снегурочка на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади в Москве
Открытие выставки "Русский Константинополь" в Музее Востока в Москве
Предновогодняя Москва. Набережная Москвы-реки.
Открытие выставки авторских кукол семьи Намдаковых ”Ульгер: сказки и грезы” в Музее Востока в Москве
Открытие новогодней выставка "Азербайджанские народные сказки" в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Каток на площади Революции с Москве
Посетители на открытии выставки "Иллюзия" азербайджанской художницы Нигяр Сулейман в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
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