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Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в декабре

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Национальный вечер "Азербайджанские ковры на берегу Caspian" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Улица Москвы после сильного снегопада
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Творческий вечер, посвященный юбилею открытия Азербайджанского культурного центра "10 лет вместе", в Библиотеке иностранной литературы в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Дед Мороз и Снегурочка на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Открытие выставки "Русский Константинополь" в Музее Востока в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Предновогодняя Москва. Набережная Москвы-реки.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Открытие выставки авторских кукол семьи Намдаковых ”Ульгер: сказки и грезы” в Музее Востока в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Открытие новогодней выставка "Азербайджанские народные сказки" в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Каток на площади Революции с Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в декабре
Посетители на открытии выставки "Иллюзия" азербайджанской художницы Нигяр Сулейман в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
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