Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в декабре

Национальный вечер "Азербайджанские ковры на берегу Caspian" в Москве

Улица Москвы после сильного снегопада

Творческий вечер, посвященный юбилею открытия Азербайджанского культурного центра "10 лет вместе", в Библиотеке иностранной литературы в Москве

Дед Мороз и Снегурочка на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади в Москве

Открытие выставки "Русский Константинополь" в Музее Востока в Москве

Предновогодняя Москва. Набережная Москвы-реки.

Открытие выставки авторских кукол семьи Намдаковых ”Ульгер: сказки и грезы” в Музее Востока в Москве

Открытие новогодней выставка "Азербайджанские народные сказки" в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве

Каток на площади Революции с Москве