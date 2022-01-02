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В Чечне стартовал флешмоб "Год без ДТП"

В Чечне стартовал флешмоб &quot;Год без ДТП&quot;

Для повышения культуры вождения начальник УГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов инициировал флешмоб "Год без ДТП".

Суть флешмоба – размещение на страницах в социальных сетях фото и видеоматериалов демонстрирующих соблюдение правил дорожного движения и навыки безопасного поведения. Материалы должны сопровождаться хэштегом #ГодБезДТП.

По словам Черхигова, подобный контент станет положительным примером для населения и поможет уберечь от дорожно-транспортных происшествий. "Призываю своих братьев, друзей, знакомых и коллег принять активное участие во флешмобе", - сказал он.

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