В Чечне стартовал флешмоб "Год без ДТП"

2 янв. 20:35

Для повышения культуры вождения начальник УГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов инициировал флешмоб "Год без ДТП".

Суть флешмоба – размещение на страницах в социальных сетях фото и видеоматериалов демонстрирующих соблюдение правил дорожного движения и навыки безопасного поведения. Материалы должны сопровождаться хэштегом #ГодБезДТП.

По словам Черхигова, подобный контент станет положительным примером для населения и поможет уберечь от дорожно-транспортных происшествий. "Призываю своих братьев, друзей, знакомых и коллег принять активное участие во флешмобе", - сказал он.