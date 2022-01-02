МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Рамиза Абуталыбова

2 янв. 20:29

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной известного историка, дипломата, специалиста по истории азербайджанской эмиграции Рамиза Абуталыбова.

"От имени руководства и сотрудников Министерства иностранных дел выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью общественного деятеля, известного историка и дипломата Азербайджанской Республики Рамиза Абуталыб оглу Абуталыбова. Аллах рехмет элесин!" – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.