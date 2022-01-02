Климатолог предрек всемирное похолодание в 2022 году

2 янв. 20:11

На Земле в этом году будет значительно холоднее, чем в прошлом и позапрошлом, поделился прогнозом директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин

"Это из-за развития явления Ла-Нинья. Это переток из атмосферы в Тихий океан, а потом тепло вернется. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему Земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы", - приводит слова собеседника URA.RU.

Эксперт уточнил, что снижение температуры на планете не скажется на развитии процессов, которые связаны с глобальным потеплением.