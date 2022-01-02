Снегопад перекрыл Ларс для грузовиков

2 янв. 19:55

Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда. Об этом информирует департамент автомобильных дорог Грузии, уточняя, что движение для легковых автомобилей свободное.

"Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции", - приводит данные Sputnik Грузия.

Также отмечается, что из-за снегопада затруднено движение и на 86-106 км дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе. Проехать здесь могут только для машин с высокой проходимостью.