Названа точная дата переговоров Зеленского и Байдена

2 янв. 19:25

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом в воскресенье, 2 января, после 23:00 мск.

Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам в 2022 году только хороших новостей! Совсем скоро будет одна из них. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - говорится в сообщении.