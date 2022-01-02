Названы данные ковид-статистики в Грузии

2 янв. 19:05

Национальный центр по контролю заболеваний Грузии (NCDC) проинформировал о том, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 796 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 3 291 пациент, скончались 45.

Уточняется, что всего с начала пандемии в стране зафиксировано 937 640 случаев заболевания коронавирусом, 13 905 стали жертвами COVID-19, вылечились – 900 159, передает Sputnik Грузия.

В Тбилиси выявлено 490 новых случаев инфицирования. Ситуация в регионах: Аджария – 66, Имерети – 50, Шида Картли – 43, Самегрело - Земо Сванети – 40, Квемо Картли – 32Кахети – 32, Гурия – 21, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – 7, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.