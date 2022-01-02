Toyota протаранила забор, столб и пешехода в Алматы

2 янв. 18:47

Один человек пострадал в результате аварии в Алматы в районе проспекта Абая, здесь столкнулись Mitsubishi Montero Sport и Toyota Matrix.

Водитель Mitsubishi, решив обогнать владельца Toyota Matrix, выехал на "встречку", однако маневр оказался неудачным - произошло столкновение, в результате которого Toyota залетела на бордюр, сбила пешехода, который стоял в это время на тротуаре.

Затем иномарка протаранила металлический забор и врезался в столб электропередач.

Пешеход госпитализирован. На месте работают представители дорожной полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Sputnik Казахстан.