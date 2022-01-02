От "омикрона" будут прививать каждые два месяца?

2 янв. 21:47

В 2022 году между штаммами коронавируса "омикрон" и "дельта" может установиться динамическое равновесие, выразила мнение профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

"То есть эти вирусы будут по очереди в нашей популяции "поднимать голову". При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом", - сказала она в разговоре с mk.ru, пояснив, что речь идет об остаточном иммунитете, который уже имеется у некоторых людей, кто ранее болел одним подвидом коронавируса, и поэтому немножко устойчив к другому.

Далее специалист пояснила, что для защиты сразу от двух вариантов SARS-CoV-2 может потребоваться вакцинация каждые три месяца – или даже два.