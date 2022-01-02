Российские грузовики лидируют в ралли "Дакар"

2 янв. 18:16

Первый этап ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков завершился победой экипажа россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер". Дистанция спецучастка составляла 333 км и прошла в районе города Хаиль.

Лидер гонки преодолел дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд, на втором месте экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий "Камаз-мастер", отставший от лидера на 38 секунд. Третьими стал экипаж чеха Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga, который уступил победителю 9 минут 15 секунд.

Экипажи россиян Антона Шибалова и Андрея Каргинова (также - "Камаз-мастер") заняли четвертое и пятое места с отставанием от лидера на 18 минут 39 секунд и 19 минут 4 секунды соответственно.

Таким образом, лидером общего зачета стал Сотников (4 часа 6 минут 22 секунды), на втором месте – Николаев (+0.31) на третьей позиции (+9.58).

Второй этап ралли-марафона состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км, уточняет ТАСС.