Скандинавы полетят на чистых самолетах через восемь лет

Дания перестанет использовать ископаемое топливо на внутренних рейсах к 2030 году. В новогоднем обращении премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что хочет "сделать полет экологичным", признав, однако, что решения для достижения ее цели еще не найдены.

Как сообщает BBC, Дания стремится к 2030 году сократить общие выбросы углерода на 70% по сравнению с уровнем 1990 года. Путешествовать — значит жить, и поэтому мы летаем", - сказала Фредериксен, объявляя о своем плане. - Когда другие страны мира работают слишком медленно, Дания должна взять на себя инициативу и еще больше поднять планку".

Добиться экологичности внутренних рейсов будет сложно, но исследователи и компании работают над решениями. Европейский производитель Airbus объявил о планах разработки самолетов на водородном топливе, которые могут быть введены в эксплуатацию к 2035 году. Если водород, используемый для их топлива, генерируется с использованием возобновляемых источников энергии, это может быть способом для Дании достичь своих целей. Однако неясно, будет ли эта технология готова и достаточно дешевой для достижения цели 2030 года.

Швеция также объявила о планах не использовать ископаемое топливо на внутренних рейсах к 2030 году. Страна также надеется сделать международные рейсы экологичными к 2045 году. Ранее в этом году правительство объявило о планах ввести повышенные сборы аэропортов для самолетов, загрязняющих окружающую среду.

Тем временем Франция собирается запретить внутренние рейсы, на которых можно было бы совершить путешествие поездом менее чем за два с половиной часа. Эти меры могут повлиять на поездки между Парижем и другими городами, включая Нант, Лион и Бордо.