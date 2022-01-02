Премьер Израиля сказал, что ждет террористов из сектора Газа

2 янв. 18:07

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после ракетного обстрела из сектора Газа заявил о том, что те, кто направляет ракеты на Израиль ракеты несут за это ответственность.

Ранее сообщалось, что в субботу утром израильская армия заявила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива.

"Сегодня ночью ВВС атаковали ряд целей в комплексе ХАМАС по производству ракет в Хан-Юнисе. Кроме того, армия обороны Израиля атаковала ряд позиций ХАМАС на границе с сектором Газа", - сказал он, уточнив, что эта атака является ответом на вчерашний ракетный обстрел побережья Средиземного моря из сектора Газа.

"Хочу прояснить, что все россказни ХАМАС про гром и молнии, которые повторяются от зимы к зиме, более не релевантны. Тот, кто направляет ракеты на Государство Израиль - несет ответственность", - приводит слова главы израильского правительства ТАСС.