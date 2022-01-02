Китай потрясло на 5,5

2 янв. 17:56

Китайский сейсмологический центр зафиксировал в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань, информирует пресс-служба ведомтсова.

Уточняется, что подземные толчки были зарегистрированы в городе Лицзян, примерно в 350 км к северо-западу от административного центра провинции города Куньмин, эпицентр находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 км.

В результате ЧП пострадало 22, состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Ранее было известно о 15 пострадавших. Разрушений нет, передает ТАСС.