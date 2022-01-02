Лихач без прав задержан в Буденновске

2 янв. 17:25

Автоинспекторы Буденновска заметили на дорогах города "виляющий" из стороны в сторону автомобиль. За рулем находился молодой человек, который едва держался на ногах.

Процедура освидетельствования показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако с результатом проверки он не согласился и решил проехать в диспансер. В медучреждении состояние опьянения подтвердили врачи, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по края.

По факту составлен протокол, нарушитель будет привлечен к административной ответственности.