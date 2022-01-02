Кубань подтопили новогодние ливни

2 янв. 16:52

Спасатели откачивают воду из подтопленных дворов в Славянском районе Краснодарского края, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"От дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были", - указано в сообщении.

Уточняется, что для откачки воды привлечены 32 человека личного состава и 14 единиц техники.

Также стало известно, что в Анапе 2 января в результате продолжительных дождей произошло переувлажнение почвы, и в низинных участках скопилась вода. В настоящее время спасатели откачивают воду с дворовых территорий.