Самая красивая девочка России живет на Ставрополье

2 янв. 16:34

Школьница из Ставропольского края была признана самой красивой девочкой России, - таковы итоги Всероссийского конкурса "Самая красивая девочка России".

В правительстве края сообщили, что имя победительницы – Сюзанна Леонова, она проживает в станице Ессентукская Предгорного округа.

Мама Сюзанны рассказала, что девочка "учится во втором классе, занимается кавказскими танцами, много читает". В прошлом году победительницей конкурса была Агата Леонова – младшая сестра Сюзанны.

Всего участницами конкурса были около пяти тысяч девочек со всей России. Победительницы определились по результатам народного голосования.