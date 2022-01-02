Вирусолог назвал условия для завершения пандемии в этом году

2 янв. 16:15

Пандемия коронавируса может завершиться уже в этом году, выразил уверенность профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, это возможно, так как есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. "Я говорю не только о России, а вообще о мире", - сказал он в беседе с ura.ru.

Далее Альтштейн отметил, что для возвращения к нормальной жизни необходимо соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе, пандемия продолжится и в 2023 году.