По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбудили два уголовных дела

2 янв. 15:58

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром в Скопинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ведомстве отметили, что в ходе расследования уголовного дела следователями выяснят, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья".

Ранее следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

Напомним, утром 2 января возле села Вослебово Скопинского района рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, въехал в опорную конструкциею моста. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.