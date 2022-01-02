Путин и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества и безопасности

2 янв. 16:11

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, в ходе которых обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также официальная Москва сообщает, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.

Далее в сообщении отмечается, что, "обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией".