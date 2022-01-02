В Нефтекумске столкнулись два автомобиля LADA, есть пострадавшие

2 янв. 15:45

В субботу, 1 января, в Нефтекумске произошло ДТП с участием двух автомобилей LADA, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария случилась 1 января около 19:40 на 146 километре федеральной автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды.

В ГИБДД отметили, что 43-летняя водитель LADA Vesta, поворачивая направо на нерегулируемом перекрестке, не рассчитала расстояние, выехала на "встречку" и столкнулась автомобилем LADA Kalina.

В ДТП пострадали два пассажира LADA Kalina, в том числе 14-летний школьник. За рулем LADA Vesta находилась 43-летняя местная жительница, сообщает "Ставропольское телевидение".

По факту аварии проводится проверка.