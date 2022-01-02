Израиль ответил на запуск ракет ударом по цеху в секторе Газа

В ночь на 2 января израильские ВВС атаковали позиции радикалов в секторе Газа. Об этом сообщил на ежегодном заседании правительства Израиля премьер-министр Нафтали Беннет.
По его словам, удары были совершены по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа.
"Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", - цитирует Беннета ТАСС.
Ранее сообщалось, что 1 января палестинские радикалы выпустили из сектора Газа две ракеты в сторону Средиземного моря. Они упали у побережья Тель-Авива.