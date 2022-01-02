Россия увеличила экспорт электроэнергии в два раза

2 янв. 15:12

Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом и достиг 25 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре прошлого года экспортные поставки электроэнергии увеличились в 1,8 раза в годовом выражении - до 2,7 млрд кВт⋅ч.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, производство электроэнергии в стране в 2021 году составило 1,131 трлн кВтч (рост на 6,4%). Энергопотребление за 2021 год выросло на 5,4%, до 1,106 трлн кВт⋅ч, передает ТАСС.