Почти 30 жителей Грузии пострадали в новогоднюю ночь из-за пиротехники

2 янв. 14:53

Неосторожное обращение с пиротехникой в новогоднюю ночь в Грузии привело к травмам и госпитализации 27 человек. Об этом сообщили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.

В Тбилиси пострадали восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

В регионах различные повреждения получили 19 человек, 13 из них госпитализировали.

В пятницу, 31 декабря, в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших из-за пиротехники, передает "Sputnik Грузия".