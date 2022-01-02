Месси заразился COVID-19

2 янв. 14:48

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Лионель Месси заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Коронавирус также выявлен у его партнеров по команде - Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

Все заразившиеся ушли на самоизоляцию и соблюдают требования действующего протокола, передает Sports.ru.

Напомним, в текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 11 матчей в чемпионате Франции, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.