Врачи рассказали, как восстановить сон после новогодних праздников

2 янв. 14:22

Врачи объяснили, что нужно делать, чтобы восстановить сон после Нового года.

По словам невролога-сомнолога Елены Царевы, необходимо приучить организм вставать в выходные в одно и то же время, это позволит избежать бессоницы. "Можно перекусить, сделать что-то еще - чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще", - цитирует ее РБК.

Врач также отметила, что в кровати не стоит находиться без сна больше 15 минут. "Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс "кровать - отсутствие сна", - пояснила Царева.

В свою очередь, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил о вреде долгого отдыха. "Сон становится более "размазанным" и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже", - подчеркнул он.

Медик также посоветовал обращаться к врачам при проявлениях бессонницы, поскольку это состояние может привести к опасным заболеваниям.