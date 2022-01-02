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Сотрудники ДПС в Буденновске остановили "виляющего" автомобилиста

Сотрудники ДПС в Буденновске остановили &quot;виляющего&quot; автомобилиста

В Буденновске сотрудники ДПС остановили водителя, совершавшего опасные маневры на одной из городских улиц.

За рулем "виляющего" автомобиля оказался молодой человек без прав, он едва стоял на ногах.

Процедура освидетельствования показала, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако водитель не согласился с результатом и решил проехать в диспансер. В медицинском учреждении было подтверждено, что он пьян.

В отношении водителя составлен административный протокол. Ставропольца привлекли к административной ответственности.

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