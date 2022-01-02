Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в поджоге ночного клуба

2 янв. 13:50

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагаемым виновником происшествия оказался ранее неоднократно судимый 39-летний петербуржец, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что примерно в 05:00 неизвестный поджег входную дверь ночного клуба на Купчинской улице. В это время в заведении находилось более 200 посетителей. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.