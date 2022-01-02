Пандемия коронавируса пошла на спад в России

2 янв. 13:39

Впервые с сентября 2021 года в России зарегистрировали меньше 19 тыс случаев заражения коронавирусом COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Последний раз такой уровень отмечался 15 сентября, когда коронавирус был диагностирован у 18 841 человека. Таким образом, число выявляемых случаев заражения в России снижается восьмую неделю подряд.

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали у 10 537 966 человек. Справились с болезнью 9 524 039 жителей страны, умерли – 310 518 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 26 976 человек, умерли – 811.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 1824, Санкт-Петербурге – 1468, Московской области – 1364, Челябинской области – 468, Свердловской области – 466, Иркутской области – 440, Нижегородской – 438, Краснодарском крае – 422, Пермском крае – 405, Алтайском крае – 386. Отмечается, что у 1591 человека (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 157 жителей региона. В Дагестане выявили 102 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 90, в Ингушетии – 76, в Северной Осетии – 70, в Карачаево-Черкесии – 63, в Чечне – 50.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 289 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.