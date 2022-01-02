Юрий Григорович отмечает 95-летний юбилей

2 янв. 12:59

Во вторник, 2 января, выдающемуся советскому и российскому хореографу, народному артиста СССР Юрию Григоровичу исполняется 95 лет.

Свои поздравления с юбилеем ему направил президент России Владимир Путин. "Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что поставленные Григоровичем за годы плодотворной деятельности спектакли и сегодня служат украшением репертуаров крупнейших российских и зарубежных театров, а его воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя. Путин также пожелал имениннику здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С днем рождения Григоровича также поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем Telegram-канале он выразил благодарность хореографу за служение искусству и за талантливых учеников.

"Великий балетмейстер и хореограф, легенда знаменитого Большого театра, Вы вписали множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства, создали новую хореографическую эстетику. Уже многие десятилетия Ваши музыкальные спектакли покоряют сердца людей. В каждом - Ваше мастерство, искренность и душа", - говорится в поздравительном послании Мишустина.

Помимо этого, он пожелал Григоровичу доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.