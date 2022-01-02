"Мосводоканал" посчитал, сколько воды израсходовали жители Москвы в Новый год

2 янв. 12:52

Жители Москвы израсходовали в новогоднюю ночь 3 млн 47 тыс куб метров воды. Об этом заявил начальник Центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин.

По его словам, система водоснабжения сработала без сбоев.

Фомушкин поведал, что уникальность новогодней ночи для "Мосводоканала" заключается в том, что Москва от режима максимального водопотребления переходит к минимальному за очень короткое время. "До полуночи хозяйки готовят, а с боем курантов все садятся за стол, краны закрываются, водопотребление падает. Так, 31 декабря показатели по городу составили 3 млн 47 тысяч кубометров воды, а уже 1 января - 2 млн 278 тыс метров кубических, то есть на 25% ниже", - цитирует представителя "Мосводоканала" РИА Новости.

Он напомнил, что рекордсменом в этом вопросе по-прежнему является 1995 год, когда в столице было израсходовано 7,5 млн куб метров воды.