Талибы* запретили женщинам ездить без родственников на расстояние более 78 км

2 янв. 12:37

Движение "Талибан" (запрещено в России) запретило женщинам в Афганистане ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 км. Об этом говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Также в заявлении подчеркивается, что местные жительницы не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба.

Помимо этого, в министерстве рекомендовали водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.