Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии шестерых террористов

2 янв. 12:14

Вооруженные силы Турции ликвидировали на севере Сирии шестерых террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter.

Боевики были нейтрализованы 2 января в зонах проведения операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

В ведомстве отметили, что террористы открыли огонь и предприняли попытку проникновения в зоны проведения указанных операций на севере Сирии, передает агентство Anadolu.