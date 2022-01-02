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Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии шестерых террористов

Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии шестерых террористов

Вооруженные силы Турции ликвидировали на севере Сирии шестерых террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter.

Боевики были нейтрализованы 2 января в зонах проведения операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

В ведомстве отметили, что террористы открыли огонь и предприняли попытку проникновения в зоны проведения указанных операций на севере Сирии, передает агентство Anadolu.

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