Хабиб Нурмагомедов показал бойцов своей команды (ФОТО)

2 янв. 11:58

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Stories на своей странице в соцсети Instagram, в котором показал фотографию с бойцами своей команды.

"Они думают, что они что-то знают. Но пройдут года...", - гласит подпись к фото.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца.