В Минздраве рассказали, как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

2 янв. 11:18

Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения России Оксана Драпкина дала рекомендации, как с пользой для здоровья провести новогодние праздники.

Медик подчеркнула, что они могут стать хорошим периодом для того, чтобы наладить режим дня, избавиться от вредных привычек и в целом позаботиться о здоровье. При этом она акцентировала внимание на том, что многие люди, напротив, невольно усугубляют проблемы со здоровьем во время каникул. "Чтобы сохранить хорошее самочувствие на праздниках, их лучше планировать заранее, ведь 10 дней - это настоящий подарок, которым можно умело распорядиться", - цитирует Драпкину ТАСС.

По словам главного внештатного терапевта Минздрава, для того, чтобы не потратить время длинных выходных впустую, лучше составить список дел, которые планируете сделать. "Начать заботиться о себе - задача каждого. Те болезни, от которых страдает современное общество, хорошо предотвращаются в условиях физической активности, сбалансированного питания и отсутствия курения", - поведала врач.

В частности, она посоветовала не объедаться и как можно быстрее вернуться к обычному режиму сна. "Начните с малого. Не объедайтесь <...>. В первый-второй день года возвращайтесь к обычному режиму сна и бодрствования. Так вы сможете наладить питание быстрее", - обратила внимание медик.

Также Драпкина рекомендовала совершать прогулки на свежем воздухе. "Если не получается выйти на улицу, обычная гимнастика восполнит дозу активности. Если вы курите, то каникулы - отличный шанс бросить вредную привычку. Радуйтесь малым победам, благодарите себя за эту заботу", - резюмировала он.