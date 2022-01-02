Живущие в Сирии россияне провели новогодний утренник для детей

2 янв. 10:58

Представители русскоязычной общины сирийского города Алеппо провели традиционный новогодний утренник для детей. Об этом сообщила председатель общины Наталья Троцкая.

"Это сохранение традиций, дети ждут этот праздник. Несмотря на то, что тут мусульманская страна, Деда Мороза ждут все. Не Баба Ноэля, как это у арабов, а мы ждем нашего Деда Мороза. <…> Мы всегда приглашаем, и каждый год, если посмотреть по нашей исторической хронике, у нас всегда были военные", - цитирует ее ТАСС.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) принесли с собой подарки от благотворительных организаций и волонтеров из Калужской области. Дети получили мягкие игрушки, конфеты, а также книги на русском языке.

В общине рассказали, что следующим праздником, который отметят в Алеппо, станет православное Рождество 7 января.