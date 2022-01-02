Смертельное ДТП с автобусом в Рязанской области: пятеро погибших, десятки ранены

2 янв. 10:46

Утром 2 января на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий" в Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса, унесшее жизни пяти человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария случилась в 05:45 по местному времени возле села Вослебово Скопинского района. Автобус "Неоплан" следовавший из Москвы по направлению к Астрахани.

Согласно предварительной информации, транспортное средство наехало на опору железнодорожного моста. В результате ДТП погибли пять человек, еще 21 пассажир пострадал.

"Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", - сказал дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра.

В медицинском центре уточнили, что у них находятся два пациента с тяжелыми травмами. Одного из доставят в Рязанскую областную клиническую больницу, второго планируется прооперировать в Скопинском ММЦ.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "К нам поступили 16 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, семеро в хирургии, остальных сейчас обследуют врачи. Операций пока не было, все в процессе. Также у нас двое маленьких детей, возраст лет шесть-семь", - цитирует сотрудника медцентра ТАСС.

В МЧС России сообщили, что на момент ДТП в автобусе находились 52 человека. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения. "В связи с ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего в Рязанской области, на базе МЧС России открыта горячая линия: 8-800-775-17-17", - сказали в ведомстве.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе МВД Рязанской области.

Региональная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В ведомстве предполагают, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.