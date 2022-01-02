Коронавирус в Грузии побороли 900 тыс человек

2 янв. 10:23

В Грузии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 796. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

Побороли болезнь за последние 24 часа 3291 человек, умерли – 45.

Таким образом, с начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 937 640 человек. Выздоровели 900 159 жителей страны, скончались – 13 905.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 289 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.