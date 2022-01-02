СМИ: Израиль бомбардировал сектор Газа

2 янв. 8:17

Арабские СМИ сообщают о нанесении израильской армией бомбовых ударов по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.

Так, палестинское радио South Al-Aqsa утверждают, что бомбардировке подверглись окраины городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия, всего было выпущено около 10 бомб. Удары производились как с самолетов, так и с вертолетов.

Катарский телеканал Al Jazeera передает, что пункты ХАМАС на севере сектора Газа также попали под артиллерийский обстрел из Израиля. При этом не известно о каких-либо разрушениях либо пострадавших.

Напомним, что накануне из сектора Газа в сторону Тель-Авива были запущены две ракеты, однако обе упали в Средиземное море на расстоянии от израильского побережья.