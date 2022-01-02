В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

2 янв. 10:00

Со 2 января 2022 года в общественном транспорте Москвы выросла стоимость проездных билетов.

С сегодняшнего дня разовая поездка по "Единому" билету будет стоить 61 рубль вместо 60 рублей Также на 1 рубль повысилась стоимость билета на 2 поездки, который теперь обойдется в 122 рубля. Разовая поездка по карте "Тройка" подорожала до 46 рублей (рост на 4 рубля).

При это остались прежними тарифы проезда по Face Pay, стоимость билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объяснили, что были вынуждены пересмотреть тарифы на 2022 год из-за возрастающих расходов на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие, передает РИА Новости.