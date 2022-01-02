Россиянам разрешили выходить на пенсию в случае увольнения

2 янв. 5:12

С 1 января в России действует новой правило выхода на пенсию: если гражданин в предпенсионном возрасте был уволен из-за сокращения штата компании, он имеет право стать пенсионером досрочно.

"Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", - сказано в соответствующем законе, опубликованном на Kremlin.ru.

При этом такой досрочный пенсионер обязан иметь страховой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а организация, в которой он работал, должна быть или ликвидирована, или существенно сокращена.