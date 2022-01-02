Британии грозит рекордная "топливная бедность"

2 янв. 2:16

Как пишет Observer, благотворительная организация National Energy Action предупредила об угрозе, нависшей над Великобританией: к весне будет поставлен рекорд по числу домохозяйств, не имеющих денег для оплаты счетов за электричество.

Подобная ситуация называется "топливной бедностью", и "топливно бедными" в Британии были 4 млн домохозяйств еще до того, как высокие цены на газ и нефть подняли тарифы на электроэнергию в октябре.

Поскольку цены продолжают расти, еще порядка 2 млн домохозяйств окажутся за чертой "топливной бедностью" в течение трех месяцев. И тогда уровень "топливной бедности" превысит прежний рекорд Великобритании 1996 года.