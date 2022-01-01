Объяснена низкая смертность от штамма "омикрон"

1 янв. 22:19

Как пишет New York Times, исследователи в Японии и США провели ряд экспериментов со штаммами коронавируса на хомяках и крысах и обнаружили причину, по которой новейший штамм "омикрон" имеет крайне низкую смертность.

Как оказалось, все дело в скорости распространения штамма по легким – он крайне медленно продвигается по дыхательным путям в сравнении с "нулевым штаммом" и опасным штаммом "дельта".

Об этом говорят результаты наблюдений за подопытными животными – именно у зараженных "омикроном" оказалось очень мало повреждений органов дыхательной системы.