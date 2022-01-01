Спасатели нашлись москвичей, заблудившихся в Кабардино-Балкарии

1 янв. 21:58

Вечером 1 января была найдена группа московских туристов, заблудившаяся днем во время прогулки по горам Кабардино-Балкарии.

"Отдыхающих, заблудившихся в окрестностях Тырныауза, вывели к месту их проживания. Дальнейшая помощь туристам не потребовалась", - приводит Интерфакс сообщение кабардино-балкарских спасателей.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия среди туристов не было.

Существенную роль в их оперативном обнаружении сыграло то, что туристы зарегистрировали маршрут своей прогулки в МЧС.